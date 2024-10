En duda la identidad de asesino del padre Marcelo

Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, administrador de la Arquidiócesis de Tuxtla, manifestó que, aunque las autoridades han atrapado al presunto autor material del asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, quienes han observado los videos del lamentable hecho, señalan que la fisionomía del detenido no corresponde a la del agresor que privó de la vida al párroco de San Cristóbal de Las Casas.

Comentó en conferencia de prensa que la Iglesia Católica ya expresó sus dudas sobre la identidad del hombre detenido por el asesinato y que esperan que, al ser el caso asumido por la Fiscalía General de la República (FGR), se profundice en la investigación y se esclarezca la identidad del verdadero responsable.

Mensaje

“Se está realizando la investigación y aún no hay resultados oficiales, pero personas que han tenido acceso a las grabaciones del hecho señalan que la estatura y las facciones del detenido no corresponden con las del agresor, aunque los perpetradores iban muy cubiertos. Aún así, se puede diferenciar la juventud o senectud de la persona, por lo que creemos que no es el mismo individuo”, expuso.

El obispo indicó que el asesinato del padre Marcelo al parecer está vinculado con su activismo en defensa de las comunidades vulnerables de los pueblos originarios. Además, subrayó la importancia de buscar una solución efectiva a estos problemas y que se identifique y sancione a los verdaderos responsables con justicia y paz.

Llamado

En este contexto, Aguilar Martínez reiteró el llamado de la Iglesia en México a las autoridades de los tres niveles de gobierno para implementar medidas efectivas que garanticen la seguridad de sacerdotes y agentes pastorales que trabajan al servicio de las personas más necesitadas, especialmente en zonas de alto riesgo.

“Pedimos también que se redoblen los esfuerzos para combatir la violencia y la impunidad que afectan a la región de Chiapas y a nuestro país en general”, concluyó el obispo.