En el estado, el que la hace la paga: ERA

Quien comete un delito en Chiapas la paga, reiteró el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en conversación exclusiva para Cuarto Poder en las inmediaciones del parque recreativo Caña Hueca, donde participó en un evento de promoción de la salud al que también acudieron mandos militares.

Mientras trotaba fue preguntado respecto al reciente caso de un video en el que se aprecia un presunto acto de tortura cometido, en su mayoría, por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), por el cual hay al menos 14 detenidos, entre ellos: un subdirector, tres agentes de Ministerio Público (MP), un secretario y cinco elementos policiales.

Seguimos trabajando

Me gustaría que nos hablara del caso para Cuarto Poder

“Bueno, pues el que cometa un delito en Chiapas, el que la hace la paga y ya la están pagando”.

¿No hay distingos?

Sin distinción.

¿No hay favoritos?

No, claro que no, no tiene caso.

¿Qué le diría a la gente de Chiapas a año y medio de su gobierno sobre el tema de la seguridad?

“Que vamos camino a un estado más seguro, más próspero con la gente que nos ayuda muchísimo. Hay prosperidad, hay crecimiento y seguimos trabajando”, indicó el político comiteco, quien mientras corría respondía a los claxonazos de algunos espontáneos que le manifestaban su respaldo desde sus autos.

No es pose

Antes de abordar el tema de la seguridad, Eduardo Ramírez Aguilar fue preguntado por su afición al deporte, en particular al atletismo, pues ha participado en varias carreras pedestres y frecuentemente se le observa trotando al lado de funcionarios y de su esposa Sofía Espinoza.

¿Esto del ejercicio, para usted no es pose?

No, es una forma de vivir, indicó, agitado por el esfuerzo, pero sin dejar de saludar algunas personas que tomaban foto y video del momento.

¿Desde cuándo le gusta el deporte?

Desde hace mucho, desde hace 20 años quizás.

¿Qué le gusta más? Porque lo veo que corre y que va al gimnasio.

Antes corría mucho, dijo, mientras advertía a este entrevistador con un ¡cuidado! de la circulación de los autos y pedía a su equipo de seguridad que se mantuviera a cierta distancia.

Contó que antes de una lesión en la rodilla por un accidente en moto en la capital del país, en 2021, le metía mucho a los kilómetros en el asfalto.

“Iba yo a una cita y me caí en la Ciudad de México (…) entonces ahora le doy poco, ya más el gym”, remató el tema, mientras soltaba un ¡quiúbole! para un conductor que le saludó a la altura del reloj floral.