En el INE Tapachula se suman al paro nacional

Trabajadores de los módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) en el municipio de Tapachula se sumaron al paro para exigir mejores condiciones laborales, aumento de salarios, infraestructura adecuada y respeto a sus derechos.

Las oficinas ubicadas en el centro y el norte de la ciudad permanecieron cerradas este lunes, fueron instalados los avisos de suspensión de labores, por lo que las personas que acudieron para realizar algún trámite no recibieron atención.

María Cristina Gutiérrez López, quien tenía una cita establecida a través de la página oficial del INE, lamentó el paro y dijo que ahora no sabe hasta cuándo le volverán a brindar atención, ya que quiere renovar su credencial.

La suspensión de labores supuestamente sería por 24 horas en esta ocasión, aunque no había personal que diera explicaciones a los ciudadanos.