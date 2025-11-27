En el sur hay un proceso de transformación

El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), “está poniendo mucha atención, en los cambios que se están dando en la región, pues la zona está en un proceso de transformación por la construcción del Tren Maya y del Tren Transístmico”, afirmó su director, Antonio Saldívar Moreno. Además, agregó, “la actividad turística sigue creciendo de una manera importante en el norte de Quintana Roo y hacia abajo, pero también Chiapas es la puerta del istmo y de la zona maya”.

Migración

Asimismo, abundó, “está el tema de la migración masiva que se ha recompuesto en el país. Antes era el tránsito hacia Estados Unidos y ahora mucha de esa población quiere quedarse en su país y está haciendo muchos intentos para colocarse en los territorios”.

En entrevista subrayó: “Estamos en una región que está transformándose, pero que sigue teniendo importantes recursos y reservas naturales como la selva Lacandona, Calakmul y Sian Ka’an, selvas que están conectadas con las áreas protegidas de Guatemala y Belice”.

Prioridades

Saldívar Moreno manifestó que “la prioridad de Ecosur es cómo construimos una propuesta de transformación de esta región en la que se puedan dar condiciones de mejora en la calidad de vida de las personas, pero también de cuidar los importantes recursos naturales y la diversidad cultural que tenemos”.