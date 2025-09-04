En espera de acuerdos para aumento salarial

Personal adherido al Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Suicobach) está a la espera que se puedan alcanzar acuerdos con la Dirección General para concretar el aumento salarial que podría beneficiar a más de cuatro mil 700 agremiados.

El secretario general de este sindicato, Esdras Humberto de León Pinto, reconoció que mantienen una buena relación con la Dirección General, la cual está sustentada en el acuerdo y el diálogo.

Recordó que en pasados meses llevaron a cabo un emplazamiento a huelga a la parte patronal, esto como parte de los acuerdos para el incremento salarial.

Las negociaciones, dijo, van por buen camino y tienen con el director general un aliado. "Tenemos confianza fundada en que pronto tendremos buenas noticias para los trabajadores".

Negociaciones

El dirigente comentó que en el emplazamiento a huelga demandaron un 15 % de aumento; sin embargo, se trata de un número para dialogar y obtener acuerdos. Agregó que los temas no solo están en manos del gobierno local, también de la Federación.

Esperan, mencionó, que los compromisos se puedan firmar antes del mes de noviembre, toda vez que las gestiones llevan un buen avance. El año pasado el aumento fue de 4 % directo a la parte salarial.

El secretario general del Suicobach reiteró que el año pasado tuvieron una lucha de 58 días de paro, y en este 2025 no se presentó la necesidad de volver a protestar, han sido considerados con algunos políticas públicas para ayudar a los que menos ganan.

En el marco de la celebración de los 40 años del sindicato, comentó que el próximo 19 de septiembre es el aniversario y para esas fechas se rifará un vehículo, además de otros regalos. Pidió a los agremiados estar al pendiente del tema.