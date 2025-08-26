En esta Nueva ERA, la autoridad está para ejercerse: Avendaño

Con el objetivo de garantizar la efectividad de las estrategias de seguridad, el secretario Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, junto al subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Serrano Escobedo, el coordinador general de Administración y Finanzas, Hugo Alejandro Zúñiga Román y del director de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de la Fiscalía General del Estado, Eber Quintero Juárez, llevaron a cabo una reunión de trabajo con mandos operativos y administrativos a fin de continuar perfeccionando las estrategias de seguridad en Chiapas.

En este marco, el titular de SSP destacó que a través de una alianza estratégica de colaboración con los tres órdenes de gobierno y al trabajo que se ha realizado durante estos primeros nueve meses, se han logrado grandes avances. “En esta Nueva ERA, la autoridad está para ejercerse”, apuntó. Instruyó a los mandos operativos a continuar manteniendo la supervisión, vigilancia y filtros de seguridad de manera permanente en puntos específicos de la ciudad y del estado, para continuar teniendo resultados favorables, y seguir como la entidad federativa con menor incidencia delictiva en México.