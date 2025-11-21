En esta Nueva ERA la seguridad ya no es discurso: Aparicio

El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, asistió a la Ceremonia de Ascensos 2025, encabezada por el general de División del Estado Mayor Edgar Salvador Rodríguez Franco, comandante de la Región Aérea Militar Sureste, con la presencia del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Más que un acto protocolario, este evento fue un recordatorio del avance inminente e imparable de lo que en Chiapas se está viviendo cuando hay voluntad política, esfuerzo, compromiso real y trabajo honesto.

Un acto sencillo, pero profundamente simbólico, reafirma que, la seguridad también se construye desde el núcleo familiar, los valores, así como de la gente que sostiene y acompaña.

Reconocimiento al mérito

Desde las instalaciones de la VII Región Militar, las familias presentes, integradas por madres, padres, hijas e hijos, fueron quienes colocaron los ascensos al grado inmediato al personal militar.

El secretario de Seguridad del Pueblo destacó que este momento refleja lo que la sociedad demanda desde hace años: instituciones que reconozcan el mérito, que valoren el servicio y que prioricen a quienes dan la vida por continuar impulsando la paz y tranquilidad de Chiapas; pero sobre todo un gobierno que escuche, trabaje y no se rinda ante el cansancio social.

“En Chiapas, en esta Nueva ERA que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la seguridad ya no es discurso, es presencia, es cercanía, es trabajo diario y honesto”, puntualizó.

Ascensos

El ascenso de cada elemento representa una promesa cumplida; seguir defendiendo a Chiapas con dignidad, disciplina y compromiso con las y los chiapanecos.

La SSP reafirma su compromiso institucional de que la transformación constante es el camino a seguir para continuar reforzando la estrategia de seguridad que tiene el propósito de pacificar todo el territorio chiapaneco.