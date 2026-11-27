En el marco de su gira de trabajo por Tapachula, el titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), Luis Pedrero González, presidió la 87ª Sesión Ordinaria del Consejo Regulador de Marca Chiapas, donde anunció nuevas oportunidades de comercialización y financiamiento para fortalecer la competitividad y el crecimiento de las empresas que integran esta estrategia.

Durante su intervención, Pedrero González destacó que Marca Chiapas avanza en su consolidación como un distintivo de identidad, reconocimiento y orgullo regional, cuyo valor debe ser reconocido por las y los consumidores. “No se trata de reenamorar, se trata de que la gente vea un valor en Marca Chiapas y que por su propia cuenta quiera venir a nosotros, no solo nosotros salir a buscar a las y los consumidores”, expresó.

Nuevo proyecto

En este contexto, anunció la próxima firma de un convenio de colaboración con la cadena comercial OXXO, orientado a ampliar los canales de distribución y fortalecer la presencia de los productos de la empresa.

El secretario destacó la importancia de establecer alianzas comerciales de beneficio mutuo que permita a los corporativos chiapanecos llegar a nuevos consumidores y generar oportunidades de crecimiento. “Esto no es beneficencia, es un ganar-ganar”, puntualizó.

Asimismo, informó que se realizan gestiones ante Walmart para abrir nuevos espacios de comercialización destinados a productos Marca Chiapas, bajo un esquema de crecimiento ordenado y escalonado que permita fortalecer la capacidad productiva, comercial y financiera de las empresas, sin comprometer su operación.

Para respaldar este proceso, Pedrero González destacó la implementación de un esquema de financiamiento a través del Fondo de Fomento Económico (Fofoe) de hasta 150 mil pesos, con una tasa de interés anual del nueve por ciento y un plazo de 24 meses, destinado a fortalecer el capital de trabajo, mejorar empaques, adquirir maquinaria, realizar inversiones en activos fijos y afrontar los plazos de pago de las cadenas comerciales.

Finalmente, el titular de la SEyT reconoció la vocación de servicio y el compromiso honorífico de las y los integrantes del Consejo Regulador, refrendando el respaldo institucional y del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien considera a Marca Chiapas uno de los principales ejes de la estrategia económica estatal. “Marca Chiapas no solamente certifica lo que hacemos bien, debe ayudarnos a que las y los productores crezcan, a que tengan dinero”, concluyó.