En helicóptero, trasladan infante de Tapachula a Tuxtla

Un infante en situación de salud complicada fue trasladado desde Tapachula hasta Tuxtla Gutiérrez, priorizando su bienestar y utilizando un helicóptero de Protección Civil (PC).

Personal operativo explicó que se activó la zona de aterrizaje del Hospital de Especialidades Pediátricas del IMSS-Bienestar en Tuxtla Gutiérrez, para recibir a un paciente menor de edad bajo cuidados intensivos.

Puente aéreo

Detallaron que el infante es referido desde el Hospital General IMSS-Bienestar de Tapachula, Chiapas y se utilizó el puente aéreo para priorizar el resguardo de su salud.

Dijeron que gracias a la coordinación entre las unidades médicas y Protección Civil (PC) estatal, el paciente fue trasladado de forma oportuna para recibir atención pediátrica especializada.