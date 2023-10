En Ixtapa se suman a Sasil de León

Miles de personas reciben a la senadora Sasil de León, en el municipio de Ixtapa, para mostrar su apoyo en el marco de la “Ruta de la esperanza por la grandeza de Chiapas”.

En una de las plazas principales de la localidad de Ixtapa, la senadora Sasil de León se dio cita frente a miles de personas para platicar con ellas respecto al proceso interno que vive Morena, previo a la elección de quién liderará los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas. Durante su presentación, la legisladora expresó lo siguiente: “El honor más grande de mi vida ha sido poder servir al pueblo de Chiapas; por más de 10 años he trabajado por ustedes, para construir mejores oportunidades y más desarrollo para nuestra entidad. Me honra su cariño y confianza a la labor que he desempeñado”.

Durante esta “Ruta de la esperanza por la grandeza de Chiapas”, ha destacado el apoyo y acompañamiento de los ciudadanos al proyecto mejor posicionado en la entidad; aunado a ello y al igual que lo suscitado en Ixtapa, distintos liderazgos locales se han sumado a la senadora al reconocer su trabajo a favor de las y los chiapanecos.

Respaldo político y empresarial

En esta ocasión, la senadora estuvo acompañada por alcaldes, legisladores locales y representantes de organizaciones campesinas y empresariales, entre otros, quienes en conjunto manifestaron estar comprometidos con el proceso de consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación, reconociendo que el proyecto encabezado por Sasil de León se perfila como el más cercano, humano y sensible.

Para finalizar, la senadora Sasil de León puntualizó:

“Como nunca antes, las y los chiapanecos tienen ante sí la oportunidad de construir el futuro de nuestra entidad, de ser los verdaderos protagonistas de la transformación. Mi compromiso con cada uno de ustedes es seguir trabajando como lo he hecho hasta ahora: dándole voz a quienes no habían sido escuchados, trabajando en conjunto con quienes quieren y ven en nuestro estado un cúmulo de posibilidades. Construyendo la grandeza de nuestro estado de la mano de las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores; resarciendo el daño histórico a nuestros pueblos indígenas, y logrando que nuestras y nuestros niños puedan crecer en bienestar”.