En junio se dispersarán 200 millones de moscas

En el mes de junio se tendrán listas 200 millones de moscas estériles que se estarán dispersando en el territorio chiapaneco a fin de combatir la plaga del gusano barrenador del ganado (GBG), informó el titular de la Secretaría del Campo en Chiapas, Marco Antonio Barba Arrocha.

Explicó que la planta de moscas que se construye en Metapa de Domínguez (en la entidad) es un proyecto que trae el gobierno federal; sin embargo, las autoridades estatales han participado de forma activa en los avances.

Contexto

Con base en la información nacional, el proyecto contempla más de tres mil metros cuadrados de extensión con varias áreas, incluyendo la zona en la que se producirán las moscas estériles.

La idea de la estrategia no solo es controlar la plaga del gusano barrenador (GBG), también buscan erradicarla y disminuir los riesgos para la ganadería mexicana.

El gusano barrenador del ganado es una larva de una mosca que busca alimentarse de las heridas y los tejidos vivos, y el ganado es uno de los rubros que registró una afectación importante desde que se reportaron los primeros casos en Chiapas.

El secretario del campo en la entidad comentó que la obra civil de la planta prácticamente está concluida, ahora se avanza en las nuevas cepas que se tienen en el estado y en el país, para continuar con el proceso de erradicación del parásito.

Dijo que se está trabajando con tecnología de punta, a fin de producir moscas que sean compatibles con las que se tienen en el territorio local.

Una vez que quede terminada la planta de moscas estériles que se está haciendo en Metapa de Domínguez, el plan contempla la liberación de hasta 500 millones de cada semana.

El secretario del Campo comentó que los beneficios no solamente se generarán en el estado de Chiapas, también en el territorio nacional.

Finalmente, detalló que está en marcha una campaña para brindar medicamentos gratuitos a los productores y capacitaciones, con la intención de aminorar el impacto del GBG.