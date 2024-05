En la 4T no hay retorno al pasado: Pepe Cruz

“A poco más de dos meses de venir caminando el estado he estrechado las manos de las y los chiapanecos, donde me han transmitido su alegría y entusiasmo porque quieren que continúe la Cuarta Transformación, y me han dicho que están seguros de no regresar al pasado con personajes ligados a actos de omisión y corrupción, que han tenido la oportunidad histórica de trabajar por el pueblo y solo lo han hecho por intereses particulares”, aseguró el candidato al Senado de la República, doctor Pepe Cruz.

En su participación durante la gira por la región Frailesca y Metropolitana, el aspirante a la Cámara Alta, el Dr. Pepe Cruz, destacó que la mejor estrategia con la que se conduce y le llena el corazón es visitar casa por casa, caminar a ras de suelo, hablar de frente a la gente, con compromisos, resultados, propuestas e iniciativas que defenderá en beneficio de cada sector.

Cruz Castellanos recalcó que junto a su amigo y compañero de lucha, Eduardo Ramírez Aguilar, tendrán el compromiso de servir y trabajar para el pueblo, defendiendo sus derechos y necesidades, donde todas y todos tienen cabida, siguiendo los ideales y principios de la Cuarta Transformación, que son no mentir, no robar y no traicionar.

Finalmente, el candidato a la máxima tribuna, doctor Pepe Cruz, enfatizó que a 24 días de llevarse a cabo las elecciones populares, las y los chiapanecos están listos y confían en la construcción del segundo piso de la 4T, por eso saldrán a votar por todas y todos los candidatos de Morena para que las reformas y leyes a favor del pueblo se hagan una realidad.