En la 4T se da certeza de servicios de alta calidad

“Al pueblo se le da lo que merece y los tuxtlecos se merecen atenciones con la mayor calidad y con equipo especializado. Por ello, con el arribo de los 10 Convoyes de la Salud a 40 colonias, barrios y mercados se transforman los servicios médicos”, destacó el secretario de Salud del estado, doctor Pepe Cruz, durante su recorrido ayer viernes por las calles de la capital chiapaneca.

El encargado de la política sanitaria estatal recalcó que debido al éxito que ha tenido la ruta de los Convoyes de la Salud en la capital chiapaneca, se va a extender una semana más el beneficio de estas unidades, del 31 de julio al 5 de agosto, para cubrir 20 colonias más, sumando así 60 colonias en total. Esto debido a la gran densidad poblacional de la ciudad.

Explicó que para mitigar la saturación de los servicios en las unidades fijas, los Convoyes de la Salud juegan un papel importante en acercar la atención médica; además, van acompañados de las brigadas casa a casa, las cuales caminan de las colonias aledañas a las sedes para invitar a la población a que acuda a recibir los servicios, al tiempo que detectan a pacientes postrados o con enfermedades crónicas.

El doctor Pepe Cruz indicó que las brigadas médicas también se encargan de entregar la tarjeta de gratuidad y de entregar bolsas de abate y orientar para su colocación en los tinacos y cisternas, a fin de controlar las larvas y que no proliferen los moscos transmisores de dengue.

“Esta semana que he caminado por diferentes colonias y barrios de la capital chiapaneca he tenido el pulso de lo que realmente la población necesita, he escuchado sus demandas y también sus comentarios sobre los aciertos de esta administración en materia de salud”, dijo al recorrer las colonias El Brasilito, Juárez y Niño de Atocha, además del Mercado de los Ancianos.

Por su parte, la señora María del Carmen Pérez, de la colonia Juárez, expresó lo siguiente: “Nada más de sentir el trato amable de los médicos y enfermeras ya me hacen sentir en confianza, pura gente que te trata con cariño, nos entregan medicamentos y los resultados de los estudios son de manera rápida”.