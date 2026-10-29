En la capital aún hay esperanza: Pío López

La ciudadanía es sabia, sabe lo que quiere y conoce a los políticos como a sus intenciones, afirmó Pío López Obrador, tras sus recorridos como aspirante a la Coordinación de los Trabajos por la Defensa de la Transformación por el Distrito 9 Tuxtla Gutiérrez, donde dijo que ha encontrado esperanza y respaldo de la gente.

El hermano del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, recordó que en Chiapas se fundó el primer comité en apoyo al partido en búsqueda de alcanzar la Presidencia de la República.

Por ello, dijo, en entrevista en TVO Cuarto Poder, que “Chiapas mejor que nadie conoce al movimiento, a sus liderazgos y las intenciones en los procesos electorales como en la gestión de gobierno”.

Recordó que llegó al estado a la edad de un año y tiene más de 35 viviendo en Tuxtla Gutiérrez, incluso participó en un proceso electoral por el mismo Distrito 9, aunque era una demarcación distinta.

Necesidades

Tras sus recorridos por casi dos semanas expresó que los colonos “tienen claras sus necesidades: buscan mejoramiento de servicios públicos municipales, donde observan carencias aún pese a los avances de los últimos años.

Las familias solicitan mejores calles, iluminación, mayor seguridad, agua potable, mejoras en el drenaje, pero sobre todo, lo que existe es esperanza, la gente aún piensa que juntos podemos mejorar la realidad”, puntualizó.

Sobre estas solicitudes, señaló que es honesto y responsable de sus compromisos, pues en caso de ser electo en el proceso federal gestionaría estos temas ante autoridades municipales y federales.

Agregó que su principal trabajo será generar las condiciones legislativas para garantizar el desarrollo de México y Chiapas.

Triunfo en Brasil

López Obrador se dio tiempo para hablar del triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, pues calificó que es “una victoria para las izquierdas de América Latina y del Mundo, pero sobre todo para la democracia”.

Este triunfo, afirmó, viene a consolidar el sistema de Gobierno que se tiene en México, uno de izquierda que vela por las necesidades de los más pobres mediante programas sociales y acciones directas a los más necesitados.

Esa victoria evidencia que la postura nacional es correcta frente a Donald Trump, el mandatario de Estados Unidos, que tiene una visión distinta de política mundial y que había cuestionado a México.

Finalmente, subrayó que es respetuoso de los tiempos y rutas de su partido como de la ley electoral, pero se asume feliz por la respuesta de la ciudadanía; con una sonrisa amplia aseguró: ¡Vamos ganar!