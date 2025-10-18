En la entidad, casetas libres ante emergencias

En casos de emergencias naturales, las casetas de autopistas deberán liberarse para agilizar la ayuda humanitaria, detallan que este es un mecanismo para el restablecimiento de las condiciones sociales de Chiapas y en todo México.

Así lo expuso el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas, encabezado por su presidente estatal Rubén Antonio Zuarth Esquinca, respaldando la propuesta del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados.

Esta acción plantea que la liberación del cobro de casetas de peaje se convierta en una acción inmediata y obligatoria en situaciones de emergencia, con el propósito de facilitar el traslado de ayuda humanitaria a las zonas afectadas por desastres naturales.

Buscan consolidar medidas

Zuarth Esquinca señaló que esta medida debe consolidarse como una política pública de respuesta rápida, activándose de manera automática cada vez que se declare una emergencia.

“En momentos de crisis, el Estado debe actuar con agilidad y sensibilidad. Liberar casetas permite que los apoyos lleguen sin retrasos ni cargas económicas a quienes más lo necesitan. Es una decisión que salva vidas y fortalece la solidaridad social”, afirmó.

El dirigente estatal subrayó que cada caseta cerrada o cada peaje cobrado durante una emergencia representa un obstáculo para la ayuda. “No se puede frenar el paso de quienes trasladan víveres, medicamentos y recursos esenciales. Esta acción debe incorporarse a los protocolos de protección civil en todo el país”, enfatizó.