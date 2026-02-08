En la seguridad hubo falta de voluntad: SSP

El secretario de Seguridad del Pueblo en Chiapas, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, lamentó que la policía estatal enfrentó una situación crítica al inicio de la presente administración, marcada por falta de capacitación, herramientas y armamento adecuado, un escenario que atribuyó directamente a la falta de inversión y voluntad política de gobiernos anteriores.

Aparicio Avendaño afirmó que este abandono generó un vacío de poder que fue aprovechado por la delincuencia, situación que permitió que la situación se complicara.

Panorama

“Se dieron de baja escopetas, revólveres que estaban completamente inservibles”, ejemplificó sobre el estado en que recibió la institución.

Frente a este panorama, el funcionario detalló que se ha establecido una coordinación entre corporaciones para atacar a los grupos delictivos que operan en la entidad y aseguró que no hay sesgo en la lucha contra ellas.

Respecto a las páginas delictivas, el secretario señaló que son instrumentos usados por el crimen para amedrentar a las autoridades.

“Nosotros en la administración actual no tenemos miedo y no nos afectan estas páginas delictivas, seguimos adelante porque estamos trabajando de forma correcta”, declaró.

Investigaciones

En este contexto, informó que se han desarticulado tres de estos sitios con detenciones importantes y se mantienen bajo investigación otras seis, cuyos operadores han sido identificados.

“Son personas especialistas, muy apegados a temas de la delincuencia, en Chiapas no hay cabida para ello”, sostuvo.

Aparicio Avendaño hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse influenciar por el contenido de páginas que desinforman y a mantener la confianza en las autoridades.

Reiteró el compromiso de la administración actual con la seguridad, mediante el fortalecimiento policial, programas de prevención y mejora en la atención a víctimas.

“Estamos trabajando para cambiar la situación de seguridad en Chiapas y necesitamos el apoyo de la sociedad”, concluyó.