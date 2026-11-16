En las comunidades hay jóvenes más brillantes: Xóchitl

“Creo que el adjetivo de genio no me queda”, son las palabras que con una voz sin pretensiones menciona Xóchitl Cruz López, la joven sancristobalense de 17 años quien, gracias a su invento “Baño calientito”, logró reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El invento se empezó a desarrollar desde que estaba en segundo de primaria, cuando en el programa de ciencia al que asistía le solicitaron un proyecto con impacto social. “Y ahí me di cuenta de la problemática de mi entorno y es que la mayor parte del año es muy frío, entonces hay personas de escasos recursos que se bañan con agua fría y se enferman de las vías respiratorias”.

Xóchitl conoce la situación que ha visto incluso en familiares cercanos. “Hace unos años uno de mis tíos tenía un calentador de agua convencional, entonces me di cuenta de que los tubos al vacío son demasiado frágiles, con una pequeña piedrita se pueden llegar a romper y hay personas que no tienen suficiente recurso”.

Proceso

El prototipo final, utilizado incluso en el hogar de la joven chiapaneca, donde ya no requieren gas para calentar el agua, tiene una capacidad de 40 litros y tuvo un costo de menos de 500 pesos. Pero esta funcionalidad es resultado de largo recorrido.

“Al principio fue un modelo de diez botes de plástico pintadas de color negro, unidas al suministro de agua y sin las puertas de cristal” relata Xóchitl, quien, en esos primeros intentos se dio por vencida.

“Mi hermano mayor el primero que me dijo que no me rindiera con lo del calentador porque fue el que me vio más desanimada, y él fue mi principal soporte para esto”, recuerda la joven a las afueras de su hogar.

Y ahí, en compañía de su padre, se le pregunta: ¿Qué le dirías a esa Xóchitl que se desanimó cuando en un inicio el proyecto no funcionó como esperaba?

“Le diría a esa Xóchitl que no se rinda, que siga adelante porque con ese proyecto, que solo era como un hobbie para hacer, la ha llevado a muchas cosas, a muchas experiencias hermosas, a conocer personas que no me imaginaba conocer”.

Encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum

Entre esos encuentros emergidos de su invento está el que tuvo con Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional. “Al principio sí me sentí muy nerviosa, pero conforme íbamos hablando, conforme nos íbamos conociendo, pues ya nos íbamos adentrando más, agarrando confianza”.

Señala que el encuentro se dio gracias al creador de contenido Alexis Omman, quien empezó a difundir su proyecto. “Sin su idea no hubiera podido tener esta oportunidad”, menciona la joven.

Sin respaldo definitivo

Pese a este encuentro que tuvo una resonancia en medios nacionales e internacionales, el padre de Xóchitl, Lucio Guadalupe Cruz, lamenta que hasta el momento no tiene un respaldo definitivo de alguna dependencia pública, aunque ya han tenido acercamiento con autoridades.

“Entonces se buscan otros medios, se buscan otras fuentes y esperamos que pueda surgir algo en estos días”, reitera el tutor, quien invita a las madres y padres a no rendirse con sus hijos.

“A veces pensamos que no van a responder o que va a ser una inversión en vano, pero si confiamos en nuestros niños, en nuestras niñas, sí pueden llegar muy lejos”, reitera Lucio Cruz.

No se requiere ser un genio

“Creo que el adjetivo de genio no me queda” reitera la joven Xóchitl. “Porque soy igual que todos. No se necesita ser un genio para poder hacer todas estas cosas”. Y agrega que “ser de San Cristóbal, de Chiapas, considerado uno de los estados más pobres, es una de las razones que me llenan de orgullo”.

“No se necesita de un estado reconocido para poder brillar, siento que, en todas las comunidades, en todos los estados hay muchos jóvenes más brillantes, más talentosos”, señala.

En este proceso, la joven recalca el papel que sus padres han tenido. “Me han dicho que no solo por ser reconocida te vas a subir al cielo o tener el gran poder de hacer todo lo que quieras, sino que simplemente mantener los pies sobre la tierra y seguir siendo tú”.

Xóchitl menciona que lo siguiente después del proyecto que le ha traído fama nacional, es una carrera. “Desde pequeña tengo el sueño de estudiar medicina, médico cirujano, y después especializarme en neurocirugía”, finalizó.