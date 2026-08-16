En marcha alumbrado en Jardines del Pedregal

En atención a las instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por el titular de dicha dependencia Jorge Luis Llaven Abarca, puso en marcha el Programa de Mejoramiento del Alumbrado Público en el fraccionamiento Jardines del Pedregal, en sus cuatro secciones, con el objetivo de contribuir a la seguridad de las familias tuxtlecas.

Intervienen 154 luminarias

Al explicar que los trabajos contemplan la intervención de 154 luminarias, el alcalde capitalino destacó que estas acciones permitirán mejorar la iluminación de calles y espacios públicos, mediante un servicio más eficiente en beneficio de peatones, automovilistas y habitantes de la zona.

El alcalde señaló que esta intervención atiende una de las principales demandas de las y los colonos y refrendó el compromiso de continuar impulsando servicios públicos de calidad que contribuyan a mejorar la movilidad, la convivencia y la calidad de vida de las familias tuxtlecas.