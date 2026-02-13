En marcha campaña Por un Chiapas sin Incendios

La Secretaría de Protección Civil del Estado puso en marcha la campaña “Por un Chiapas sin Incendios”, diseñada para concientizar sobre la importancia de reducir la incidencia de incendios forestales y pastizales, difundir las acciones de prevención y advertir sobre las multas y sanciones a los que la población puede ser acreedora.

El secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, explicó que las intensas lluvias del año anterior generaron un incremento significativo de material combustible (pastos bajo pino, hojas bajo encino y selvas, así como pastizales en zonas agrícolas) por lo que se prevé una temporada de incendios más prolongada.

Por lo anterior, señaló que desde noviembre de 2025, se inició una planeación estratégica que hoy se traduce en una campaña estatal en la que el Sistema Estatal de Protección Civil está involucrado con el reforzamiento de diversas acciones.

Estrategias preventivas

Cordero Rodríguez explicó que Por un Chiapas sin Incendios se enfoca en acciones preventivas como la apertura de brechas cortafuego, la limpieza en derechos de vía y la supervisión de quemas controladas o agrícolas.

Cabe precisar que las brechas cortafuego son franjas de terreno despejadas de vegetación que actúan como una barrera física para detener o ralentizar el avance de los incendios forestales.

La limpieza en derechos de vía consiste en la remoción y control de vegetación en las franjas de terreno que albergan infraestructura como carreteras y caminos. Es una barrera crítica que ayuda a reducir riesgos de incendios, aumenta la visibilidad para conductores y previene accidentes, protege la infraestructura y permite el acceso rápido de unidades de rescate y mantenimiento.

Supervisión de quemas controladas o agrícolas es el uso del fuego de manera planificada y bajo condiciones climáticas específicas

Dijo que bajo la instrucción directa del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se mantiene una coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno en 16 municipios considerados prioritarios por su vulnerabilidad: Jiquipilas, La Concordia, Villa Corzo, Cintalapa, Villaflores, Tonalá, Chicomuselo, Arriaga, Las Margaritas, Ocosingo, Chanal, Villa Comaltitlán, Ocozocoautla, Acala, Pijijiapan y Tuxtla Gutiérrez.