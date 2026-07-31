En marcha Curso de Inducción para aspirantes

Aspirantes a ingresar a la Licenciatura en Médico Cirujano de la Facultad de Medicina Humana “Dr. Manuel Velasco Suárez”, Campus II, de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), recibieron la bienvenida al Curso de Inducción a la Medicina Humana, el cual constituye la cuarta etapa del proceso de admisión para el ciclo escolar agosto-diciembre de 2026.

Durante el acto inaugural, el rector Oswaldo Chacón Rojas afirmó que este curso marca el inicio de una etapa de grandes retos y oportunidades, en la que las y los aspirantes deberán asumir con disciplina, resiliencia, compromiso y dedicación el camino hacia la profesión médica.

Responsabilidad

Señaló que convertirse en médico implica una enorme responsabilidad, al tratarse de una vocación orientada a preservar la vida y servir a la sociedad, al tiempo que los invitó a honrar el legado de las generaciones de profesionales que, desde hace 51 años, se han formado en esta institución.

Por su parte, la directora de la Facultad de Medicina Humana, Rosalba Jiménez Ocaña, señaló que las y los aspirantes inician una formación que demanda disciplina cotidiana, constancia en el estudio y sólidas habilidades de comprensión lectora, dado que el aprendizaje en Medicina va más allá de la memorización de contenidos.

Presentes

En la ceremonia también estuvieron presentes el director general de Docencia y Servicios Escolares, Gustavo Ocampo Muñoa; la secretaria académica de la Facultad, Gladis Karina Hernández López; la coordinadora de Enseñanza, María del Socorro de la Cruz Estrada; la coordinadora del Curso de Inducción, Flor Alejandra Sánchez Torres y la secretaria administrativa de la Facultad, Rosa Angélica Cañas García.

El Curso de Inducción a la Medicina Humana representa una etapa fundamental para las y los aspirantes, ya que les permite fortalecer y nivelar los conocimientos que desarrollarán con mayor profundidad durante su formación profesional, tanto en las aulas como en los campos clínicos.