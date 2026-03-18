En marcha demolición de la ganadera en Tonalá

Tras cincuenta años al servicio de los ganaderos, los corrales de la ganadera local fueron demolidos con el propósito de evitar que cualquier animal pueda escapar y provocar algún ataque a las personas que transitan en esa zona céntrica, afirmaron integrantes de esta asociación ganadera.

Señalaron que ya no podían permitir que los corrales estuvieron en esa parte de la ciudad, debido a que es una zona muy transitada por la presencia de muchas tiendas y el paso de estudiantes y niños, por lo que ya no era conveniente que estos corrales continuaran en este lugar.

Señalaron que también estos espacios podrían servir para que cualquier empresa se instale y genere ingresos para la propia asociación ganadera, que fue fundada desde hace 83 años y que desde entonces ha albergado como socios a más de dos mil ganaderos en toda su historia.

Los ganaderos, en voz de Alejandro Castro Colmenares, dijeron que la decisión que tuvieron los directivos de hacer la demolición ha sido buena porque de esta forma habrá mayor seguridad para todos quienes transiten por el lugar.