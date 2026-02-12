En marcha diagnóstico de escuelas en Chiapas

Hugo Campos Flores, director de Educación Básica en el estado de Chiapas, informó que el Sistema de Administración Educativa de Chiapas (Saech), está siendo actualizado a modo de tener información para direccionar acciones de mejoramiento a la infraestructura y plantilla docente.

Explicó que mediante este sistema digital se busca que la gestión escolar, incluyendo el seguimiento académico, permita conocer en qué regiones de la entidad hace falta ampliar la red de salones y en cuáles otras hace falta la multiplicación de la plantilla.

Resultados

Este mismo sistema ha arrojado inicialmente que diversas escuelas de Chiapas tiene población escolar con necesidades especiales, de manera que se tienen que hacer modificaciones, como rampas de acceso o la contratación de personal capacitado.

Recordó que este proceso de actualización es responsabilidad de la Dirección de Fortalecimiento Educativo de la Secretaría de Educación y se prevé que en el primer semestre del año se puede tener el diagnóstico actualizado de las ocho mil 400 escuelas en la entidad.