En marcha diplomado sobre violencia política

La Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (Teech) realizan el diplomado “Prevención de la violencia política en razón de género en entornos digitales y mediáticos”.

Durante la inauguración de este programa, realizada en las instalaciones del Tribunal y en el marco de la conmemoración de la primera participación de las mujeres en una elección federal hace 71 años, el rector Oswaldo Chacón Rojas expuso que trabajar de la mano con el Tribunal resulta trascendental para el cumplimiento de la misión social de la universidad, que es hacer de este mundo un mejor lugar para vivir, algo que se logrará a través de la justicia.

En este marco, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Magali Arellano Córdova, mencionó que uno de los mayores desafíos es garantizar que ninguna mujer se vea limitada en su participación política por la violencia en estos entornos, acciones que nacen de la iniciativa Mazo Morado impulsada por el tribunal a su cargo.

Expuso que el corazón de este diplomado son las mujeres, quienes desde el primer momento se interesaron en este programa y son quienes, a través de sus acciones, deberán ser las que hagan valer lo aprendido en el ámbito académico en la realidad social y en la realidad de todas las mujeres.

Fortalecimiento de la democracia

Por su parte, la secretaria para la Inclusión Social y Diversidad Cultural, Jazmín González González, reconoció el trabajo de todas las personas que colaboraron para alcanzar la meta de construcción de este diplomado, sumando voluntades, acciones y experiencias.

En presencia de la titular de la Siresu-Unach, Mónica Guillén Sánchez, la estudiante de este diplomado, Helen Patricia Barrios García, comentó que esta es una valiosa iniciativa, que refleja el firme compromiso de las instituciones con el fortalecimiento de la democracia, la igualdad sustantiva y la protección de los derechos políticos electorales de las mujeres.

El diplomado “Prevención de la violencia política en razón de género en entornos digitales y mediáticos” se realizará de manera híbrida con actividades en línea y presenciales, con la participación de destacados juristas y expertos de reconocida trayectoria.