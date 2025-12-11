En marcha Estrategia de Microcredencialización

Se presentó la Estrategia Institucional de Microcredencialización Unach, en evento realizado en las instalaciones de la Librería del Fondo de Cultura Económica, “José Emilio Pacheco”.

Este programa inicia sus actividades con la posibilidad de formar y certificar las habilidades de las personas en Cultura de la democracia y ciudadanía universitaria y Fundamentos de financiamiento climático (Créditos verdes y Bonos).

También en temas de Operación segura y Aplicaciones profesionales de drones, así como Diseño y validación de modelos de negocio innovadores, las cuales fueron construidas a través de la relación con diversas empresas con las que la Benemérita Universidad Autónoma de Chipas (Unach) tiene convenios de distinta naturaleza.

En este marco, el rector Oswaldo Chacón Rojas afirmó que esta iniciativa es disruptiva, dado que abre distintas posibilidades para la institución y la sociedad, siendo un sinónimo de soluciones en el campo laboral y para generar cambios en materia medioambiental, social y política, entre otros, con beneficios globales.

Ante la secretaria general, María del Carmen Vázquez Velasco, reconoció el trabajo de la comunidad docentes de la universidad, quienes apoyaron desde el principio esta iniciativa.

Se ampliará oferta en 2026

De la misma forma, la titular de Marca Unach, Susana Sosa Silva, expuso que en el mes de febrero de 2026 la oferta se ampliará a 50 diferentes certificaciones, que además contarán con la posibilidad de aportar créditos a programas de formación formal, lo cual genera mayor valor a dicha estrategia.

Acompañada por el experto en cultura de la democracia y ciudadanía universitaria, Alberto Zuart Garduño, indicó que al trabajar de manera colaborativa se sumarán esfuerzos para hacer desarrollos conjuntos, validados de manera interinstitucional y que acreditarán saberes y competencias aprobados por dos instituciones, apoyando los esfuerzos gubernamentales de generar capital humano con habilidades y competencias distintas.

A nivel internacional, las micro credenciales han surgido como un mecanismo de reconocimiento de competencias cada vez más adoptado por instituciones educativas, organismos multilaterales y sectores productivos.