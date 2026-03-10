En marcha la pavimentación de una calle más

El presidente municipal de Tuxtla Ángel Torres Culebro, junto a vecinas y vecinos, dio el banderazo de inicio a la pavimentación integral de la 1.ª Poniente, entre avenida Central y 1.ª Sur, en la colonia San José Terán, con lo que se cumple un compromiso más a las familias capitalinas, como parte del Programa Calles Felices.

Al señalar que con esta obra se mejorará la calidad de vida de las familias, a través de una calle digna y segura, el alcalde Ángel Torres destacó que contemplará la rehabilitación de la red de agua potable, drenaje, instalación de alumbrado público, señalética y adicionalmente se pintará la fachada de las viviendas.

Acompañantes

El presidente estuvo acompañado de habitantes, del secretario de Desarrollo Social y Educación, Mauricio Astudillo, del representante de ejitarios de Tuxtla, Antonio Chai Jiménez, así como del coordinador general de Agencias y Subagencias Municipales, José Luis Rodríguez, por mencionar algunos.