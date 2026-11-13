En marcha los trabajos en Fidel Velázquez

Tras concluir los trabajos de rehabilitación del sistema de drenaje en la Calzada Fidel Velázquez, desde la Calzada de las Culturas Indígenas hasta el libramiento Norte, el presidente municipal, Ángel Torres Culebro, puso en marcha el reencarpetamiento de esta importante vialidad, con el objetivo de mejorar la movilidad y brindar mejores condiciones de circulación a las familias tuxtlecas.

Trabajo por partes

El alcalde explicó que actualmente los trabajos se realizan en el carril con dirección al norte y que, una vez concluidos, continuarán en el carril con dirección al sur. Por ello, pidió comprensión de las y los automovilistas, así como de vecinas y vecinos del fraccionamiento Infonavit Grijalva y colonias aledañas, por las molestias que la obra ocasiona, sin embargo, aseveró que estas acciones permitirán contar con una vialidad digna, segura y de calidad.

Con estas obras, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez refrenda su compromiso de atender las necesidades de infraestructura urbana, mejorar los servicios básicos y recuperar las vialidades de la capital, como parte del programa Calles Felices, que impulsa una ciudad con mejores condiciones de movilidad y bienestar para todas y todos.