En marcha nueva infraestructura en Tapachula

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar y el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, pusieron en marcha los trabajos de pavimentación de la calle 17.ª Poniente-Oriente, donde se invertirán más de 130 millones de pesos (mdp), para beneficiar a más de 63 mil habitantes.

Respaldo

Con la presencia de la diputada y presidenta del Congreso estatal, Alejandra Gómez Mendoza y los diputados Elvira Catalina Aguiar Álvarez, Fredy Escobar, el alcalde de Tapachula, agradeció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la puesta en marcha de los trabajos de pavimentación y servicios integrales de agua potable, drenaje y alumbrado de la 17.ª calle Poniente y Oriente, de la 8.ª a la 15.ª avenida Norte “una avenida que desde hace 40 años no ha recibido atención a pesar de que hasta hace algunos años es la carretera Internacional que nos lleva a Guatemala, por lo tanto es una de las vialidades más importantes, al cruzar la ciudad de un lado a otro”.

El alcalde destacó que gracias al mandatario, hoy Tapachula avanza porque existe coordinación, planeación y dignificación social, por lo que a nombre del Ayuntamiento y de las y los tapachultecos, “le reiteramos el más grande reconocimiento, es un honor escribir la nueva historia de Tapachula moderno, transformador y humanista”.

El gobernador del estado reiteró su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el gobierno municipal para impulsar el desarrollo y el bienestar de todos los pueblos de Chiapas, destacó Ramírez Aguilar, al señalar que la obra se ejecutará en tres meses y medio por constructores tapachultecos.

Especificaciones

La obra tendrá las siguientes especificaciones: 18 mil 150 metros cuadrados (M2) de pavimentación con concreto hidráulico; tres mil 856 ml de guarniciones; seis mil 442.00 M2 de banquetas; 109 piezas de señalamiento vertical; seis mil 320 ml de red hidráulica de señalamiento horizontal; mil 343 piezas de arborización; tres mil 612 ml de red hidráulica; cuatro mil 469 ml de red sanitaria y un lote de dren pluvial.

Estuvieron presentes Anakaren Gómez Zuart, secretaria de Infraestructura del Gobierno del Estado, la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Viridiana Figueroa García, empresarios entre otros invitados especiales.