En marcha obra de drenaje en El Jobo

“Hoy los ejidos de Tuxtla Gutiérrez están en el centro de nuestra agenda pública. Se acabaron esos años de abandono, esos años en que no eran tomados en cuenta”, expresó el alcalde Ángel Torres al poner en marcha una obra de drenaje de cerca de 400 metros lineales en el ejido El Jobo, que beneficiará a cientos de hogares en la zona.

Desde el barrio San Miguel, el presidente municipal resaltó que este proyecto es sinónimo de justicia social y desarrollo, toda vez que las familias tenían muchos años esperando esta obra, con la cual, dijo, se fortalecerán los servicios básicos y contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida de las y los habitantes.

Compromiso

En este marco, Ángel Torres destacó que la transformación también se construye escuchando a la gente y cumpliendo compromisos que durante años permanecieron pendientes. Esta acción también responde a la confianza de las familias en un gobierno que escucha, atiende y resuelve.