En marcha Operativo Vacaciones Seguras 2026

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó el inicio del Operativo Vacaciones Seguras 2026, donde subrayó que autoridades federales, estatales y municipales desplegarán toda la fuerza institucional en las distintas regiones del estado, con el propósito de fortalecer las acciones preventivas y salvaguardar la integridad de las familias chiapanecas, así como de quienes transiten por las carreteras y visiten los destinos turísticos.

Desde el parque Chiapasiónate de Tuxtla Gutiérrez, el mandatario sostuvo que hoy Chiapas vive un escenario de seguridad y paz social. En ese marco, convocó a no bajar la guardia, mantener la coordinación en las labores de vigilancia y monitoreo permanente y, sobre todo, brindar una atención oportuna, amable y profesional a las personas que durante esta temporada vacacional visiten los 66 centros turísticos ubicados en 50 municipios.

Mensaje

Ramírez Aguilar invitó al turismo nacional e internacional a conocer y disfrutar la riqueza natural, cultural e histórica de la entidad. “A Chiapas no hay que inventarlo, Chiapas nació hermoso y maravilloso. Chiapas es extraordinario por naturaleza, porque tiene una gran biodiversidad, con lagunas, cascadas, zonas arqueológicas, además de gastronomía, culturas y tradiciones. Tenemos mucho que ofrecer”, expresó.

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, destacó que la seguridad se construye todos los días desde el territorio, con cercanía a la ciudadanía y mediante la suma de esfuerzos entre las instituciones que integran la Mesa de Seguridad para la Construcción de La Paz. “Gracias al liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y al trabajo conjunto de todas las corporaciones, hoy Chiapas vive un momento de mayor tranquilidad. Este operativo es una muestra de que seguiremos cuidando a las familias y acompañando a quienes recorren nuestro estado”, señaló.

Más de 10 mil elementos

Detalló que, durante este periodo vacacional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo desplegará 10 mil elementos en carreteras, playas, centros turísticos, zonas arqueológicas, pueblos mágicos y espacios públicos, donde brindarán vigilancia, orientación y apoyo permanente. Agregó que el operativo contará con 897 patrullas, 49 vehículos blindados, helicópteros, embarcaciones, ambulancias, grúas, drones de última generación, sistemas antidron y aeronaves no tripuladas, recursos que fortalecerán la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia.

Por su parte, el secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, informó que, en coordinación con los ayuntamientos, se mantendrá un monitoreo permanente en los 60 centros turísticos más visitados del estado y se desplegarán 340 elementos del equipo de respuesta inmediata, mil 823 elementos municipales, 96 ambulancias, nueve vehículos de ataque rápido, 206 unidades de emergencia, dos helicópteros y una ambulancia acuática. Asimismo, precisó que, tras el sismo ocurrido en días pasados, se han registrado 289 réplicas, sin que se reporten daños en alguna localidad.

Coordinación entre corporaciones

El vicepresidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), Sergio Antonio Rayo Cruz, reconoció que el fortalecimiento de la seguridad y la coordinación entre las corporaciones de los tres órdenes de gobierno han permitido recuperar la confianza para transitar por las carreteras de Chiapas, en beneficio del sector transporte, el turismo y la actividad económica. Añadió que hoy la entidad ofrece mejores condiciones para el libre tránsito hacia sus principales destinos turísticos, gracias a la presencia institucional, los operativos permanentes y el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad.