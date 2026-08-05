En marcha proyecto para credencializar a migrantes

La titular de la Secretaría de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza, confirmó que se puso en marcha un proyecto en Chiapas para credencializar a las personas en situación de movilidad.

Dijo que el proyecto está en marcha desde el momento que se suscribió un convenio de colaboración con el Instituto de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Chiapas, que instaló la Mesa Estatal de Derecho a la Identidad para personas en contexto de movilidad.

Esta iniciativa busca consolidar un mecanismo permanente de coordinación entre instituciones para facilitar el acceso a la identidad jurídica y documentación oficial de las personas en contexto de movilidad, condición indispensable para el ejercicio pleno de sus derechos.

Registro

Explicó que se busca tener registro, documentación e identificación de personas migrantes para tener estadística y también servicios diversos de atención a la educación, salud y alimentación.

En el marco de este encuentro, se presentó el diagnóstico regional para la instalación de la Mesa Estatal de Derecho a la Identidad de las Personas en Contexto de Movilidad Humana en Chiapas, herramienta que permitirá orientar acciones y fortalecer la coordinación institucional para garantizar este derecho.

Este proyecto tiene participación, dijo, del Registro Civil, Registro Nacional de Población (Renapo), Instituto Nacional de Migración (INM), Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), consulados de México en Guatemala, El Salvador y Honduras, así como instituciones de los sectores salud, educación, academia y organizaciones de la sociedad civil.