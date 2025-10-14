En megaoperativo, repelen agresión desde Black Hawk

La mañana de este lunes, personal a bordo de los helicópteros Black Hawk y 407 fue agredido luego de realizar un megaoperativo en los municipios de Jiquipilas, Cintalapa de Figueroa y Arriaga; sin embargo, la respuesta inmediata de los elementos permitió repeler la agresión.

Se reportó la aplicación de un operativo estratégico en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, y en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

De lo anterior se confirmó la detención de dos hombres y una mujer, presuntamente vinculados a actividades delictivas. Asimismo, se aseguraron armas de fuego y vehículos. Durante el operativo, personal a bordo de los helicópteros Black Hawk y 407 fue agredido por civiles armados desde tierra, por lo que los elementos respondieron desde el aire.

Zonas con disturbios

Tras el operativo se presentaron disturbios en diversos tramos carreteros de Chiapas. Se observaron vehículos calcinados que obstaculizaron por varias horas la circulación tanto de vehículos particulares como de transporte público.

El primer reporte se presentó sobre el tramo de cuota que comunica a los municipios de Ocozocoautla con Arriaga, en las imágenes que se difundieron en las redes sociales se observa como varios vehículos fueron quemados y quedaron en medio de ese tramo carretero.

Lo anterior provocó que se desplegaran diversas corporaciones al lugar de los hechos para resguardar esa vía de comunicación y trabajar en las investigaciones, además de liberar las carreteras.

También se reportaron eventualidades en el tramo carretero que conduce a Villaflores, particularmente a la altura de La Mazorca. Ahí aparecieron varias vehículos quemados en medio de la vía.

En otro tema, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, reportó en conferencia de prensa virtual la detención Humberto “N” como presunto responsable de sustraer a una niña en Tonalá, y cometer el delito de pederastia, por lo que se solicitará la pena máxima de 60 años.