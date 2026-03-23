En México no hay voluntad política para investigar

En México “no existe la voluntad política para investigar y sólo hay justicia a modo, como lo demostró la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuando el 12 de agosto de 2009 liberó a los paramilitares confesos de la masacre de 45 tsotsiles”, afirmó la organización Sociedad Civil La Abejas de Acteal.

Agregó que en esa ocasión, la SCJN “no escuchó el testimonio de los sobrevivientes, cuando el Centro de Investigación y Docencia Económica A.C. (CIDE), ¿se prestó, o se vendió?, no sabemos, pero nos quedó claro que la justicia es para el que la puede comprar”.

Memoria

En un comunicado leído este domingo en Acteal durante la misa con la que fueron recordados los 45 tsotsiles masacrados el 22 de diciembre de 1997 por paramilitares priistas de Chenalhó, añadió que “estamos a 20 años de haber presentado el caso Acteal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, a 15 años de haber sido admitido, a lo largo de los cuales han fallecido muchos familiares de las víctimas, sin haber conocido la justicia por parte del Gobierno Federal”.

Agregó “hemos insistido a la CIDH que publique el Informe de Fondo en el Caso 12.790, Manuel Santiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal) México, porque es una necesidad a la que los sobrevivientes tienen derecho”.

Las Abejas manifestó que “la sequía que estamos viviendo en nuestras comunidades se parece a la sequía de la violencia y la injusticia que hemos vivido por más de 28 años, en los que, el Estado mexicano ha negado su responsabilidad en la masacre de Acteal, alimentando la impunidad del ataque que sufrieron nuestros hermanos por los paramilitares de Chenalhó con la complicidad del gobierno, a pesar de las denuncias que hicimos en ese tiempo para prevenir la violencia planeada por el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León”.

Resistencia

Expresó que “nuestra memoria no olvida la verdad y la justicia que el Estado niega pero a pesar de eso no han podido callarnos, seguimos resistiendo y gritando la verdad de Acteal”.

También nos duele “que la violencia se quiera apoderar de la vida del planeta, con guerras que tienen intereses económicos, pero, ¿para qué sirve el dinero y el poder si se pierde la vida? las guerras solo dejan cuerpos mutilados, pobreza, destrucción y muerte, nunca han tenido futuro, las guerras no nos traen la paz”.

La agrupación recordó que “en estos tiempos también hemos levantado la voz para manifestar las violaciones a derechos humanos por parte de integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y los abusos de autoridad durante operativos que llevan a cabo en otros municipios y en algunas de nuestras comunidades”.