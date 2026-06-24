En México se fiscaliza a los mismos

En México, la política fiscal se ha vuelto más estricta en los últimos años para evitar la defraudación y garantizar que todos cumplan con sus obligaciones fiscales, pero realmente no ha alcanzado a todos, todavía hay millones que no pagan impuestos y continúan en la informalidad.

Édgar Benítez Aguilar, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexican (Coparmex) Chiapas, comentó que pareciera que la autoridad va siempre por los que sí pagan impuestos, sea quien sea. Las reformas fiscales aplican para quienes ya están en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), si pagaban un 30, pasan a pagar 35 %.

La informalidad afecta a la juventud porque no les da fuentes de empleo dignas y con base en estatutos legales, también afectan a la ciudadanía porque los gastos públicos se sustentan en pocos, y aparte desincentiva que la gente quiera pagar impuestos.

Si bien la fiscalización es importante para que el gobierno pueda gestionar esos recursos y transformarlos en mejores calles, obras, programas y más, siendo obligación de todos pagar impuestos, se debe aplicar de forma pareja, porque quienes operan en la informalidad en muchos casos obtienen más ingresos.

Este panorama ha llevado a que la informalidad no disminuya, se ha mantenido en un 75 % en Chiapas y en un 55 % a nivel nacional. “Creo que somos el estado con mayor informalidad, después de Oaxaca”.

En muchos municipios de la entidad no se paga impuestos, “te das cuenta cuando vas a un restaurante, una tienda, cualquier comercio y no aceptan tarjetas, porque así no los fiscalizan”, eso afecta a su vez a los trabajadores porque no les dan prestaciones de ley.

Las microempresas son en su mayoría las que operan en la informalidad, que de hecho junto a las pequeñas y medianas representan casi el 99 % de las unidades económicas en la entidad. Aun así, se fiscaliza a los mismos.