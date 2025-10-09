En noviembre entregarán relojes de seguridad

A inicios del mes de noviembre se entregarán los primeros relojes de seguridad a mujeres, confirmó el gobernador del estado Eduardo Ramírez Aguilar. Serán nueve municipios los primeros en comenzar con esta estrategia, entre ellos destacan Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán y la zona Altos.

“Este dispositivo que llevarán las mujeres contará con un botón de seguridad, que con solo presionarlo se podrá saber si están en un estado de emergencia o de auxilio”, detalló a grandes rasgos el gobernador.

Con esto, Chiapas se convertiría en el primer estado de la República en implementar un proyecto como este, el cual, surgió de las mujeres con la intención de combatir la violencia de género.

“Es una idea que brotó de la gente, de las mujeres. Yo solamente como gobernante soy traductor y hacedor de lo que la gente me dice que se debe hacer”, mencionó.

Lamentó que este proyecto se haya retrasado debido a un tema de proveedores, sin embargo aseguró que ya se ha resuelto y durante los primeros días de noviembre se dará su anuncio oficial.

Violencia de género

Ramírez Aguilar dijo que tras reducir los delitos de alto impacto, ahora la principal agenda para el estado será de cero violencia contra las mujeres, niñas y niños de Chiapas, instó a su gabinete, presidentas y presidentes municipales atender este llamado.

Enfatizó que la prevalencia del machismo en Chiapas es un tema cultural que se debe erradicar desde la educación y la formación familiar, no se debe esperar a que haya un acto de violencia para denunciar.

“Trabajamos para garantizar seguridad a Chiapas, pero sale de nuestro nivel legal y control lo que sucede adentro de un hogar. Ahí no tenemos jurisdicción hasta que hay o se consuma un delito y lo que queremos es que eso no suceda”, precisó.