Luego de la publicación en el Diario Oficial del Estado de la lista de beneficiarios con una concesión para el servicio público de transporte y en la que “literalmente” están los nombres de familiares directos de dirigentes del transporte concesionado de esta ciudad, asalariados y concesionados que se consideran “auténticos transportistas” se han unido para exigir la revocación de este proceso, a fin de evitar un mayor conflicto en ese sector.

En lo que se considera la primera reunión pública de inconformes, se dio a conocer el inicio del proceso legal para evitar que cónyuges, hijos o hijas, hermanos, primos, cuñados o cuñadas, así como amigos de dirigentes transportistas sean beneficiados con una concesión, “ya que existen en la lista familiares directos de líderes corruptos del transporte que nada tienen que ver con el sector, no se respetó la ley y lo sabe Aquiles Espinosa García, secretario de Movilidad y Transporte (SMyT), porque también fue partícipe de este proceso corrupto”.

Reconocen que en esta ocasión por haber sido “la primera llamada”, la participación de los transportistas no fue la esperada, “porque muchos compañeros trabajan en el turno de la noche y descansan en el día y no se enteraron de esta reunión, pero con los que hoy participamos se inicia el proceso legal para revocar ese concesionamiento irregular que solo favorece a familiares de dirigentes y no a los auténticos trabajadores del volante”.

“Como concesionados estamos de acuerdo en un proceso legal para el otorgamiento de concesiones, pero que beneficien a los que realmente se dedican al transporte, porque hay choferes que no fueron considerados en la dictaminación del 19 de junio de 1999 y que aún siguen prestando el servicio como taxistas; a ellos les corresponde por derecho y no a familiares de dirigentes. Se está exigiendo una sesión pública”, agregó uno de los participantes.

Recriminan el hecho de que “líderes corruptos” como Baltazar Trejo Liévano, Efraín Domínguez Aguilar, Luis Oropeza Nájera, Lindoro López Nájera, Nicolás Muñoz Paniagua y Héctor López Domínguez se hayan beneficiado directamente, además de beneficiar a sus familiares, y por eso el proceso legal ha comenzado para la revocación de ese concesionamiento.