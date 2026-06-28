En operativos envían 13 motocicletas al corralón

En operativos realizados por corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno en Comitán, se aseguraron 13 motocicletas ante la falta de documentación de los conductores y por falta del uso de casco de seguridad, estos operativos continuarán, señalaron las autoridades.

En estas acciones participan agentes de Vialidad y Tránsito Municipal, Policía Municipal, Guardia Vial Estatal Preventiva, Defensa, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Fiscalía General del Estado (FGE), que mantienen activo el operativo “Balún Canán Casco Seguro”.

Derivado de ello, se han asegurado 13 motocicletas por falta de documentación –falta de licencia, tarjeta de circulación y placas– aunado a ello, la ausencia del uso de casco de seguridad.

Zonas

Los operativos se han realizado en diversos puntos de la ciudad, bulevar Sur, calzada del panteón, entrada norte, bulevar Armando Albores, libramiento Sur, así como en las calles y avenidas más concurridas del lugar.

Los vehículos asegurados han sido remolcados al corralón en espera de que los propietarios puedan regular la documentación y el pago de infracciones para así poder recuperar las motocicletas.

Las autoridades señalaron que los operativos continuarán, por lo que recomendaron tanto a automovilistas como motociclistas portar la documentación en regla y respetar los reglamentos de Vialidad y Tránsito para evitar contratiempos.