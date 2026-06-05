En Oxchuc, fortalecen puentes de diálogo

En el corazón de la tierra donde las tradiciones, la riqueza cultural y la sabiduría ancestral continúan dando identidad y fortaleza a los pueblos originarios, autoridades municipales y habitantes de Oxchuc, así como de municipios aledaños, reconocieron la labor y el impulso del magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE), Juan Carlos Moreno Guillén, para consolidar una justicia más humanista, incluyente y cercana a la gente, durante la presentación del programa “Acercando la Justicia al Pueblo”.

Consciente de que la riqueza de Chiapas se encuentra en su diversidad cultural y en la fortaleza de sus pueblos indígenas, el magistrado presidente Moreno Guillén, después de saludar en tseltal a las y los habitantes presentes, manifestó que los pueblos originarios han enseñado, desde su cosmovisión, a hacer justicia, a mediar y a conciliar, conceptos que recientemente se han incorporado en la cultura occidental.

Panorama

“Aprendemos todos los días, escuchamos todos los días y en cada lugar que llegamos, a cada municipio que visitamos o cada sector con que nos reunimos, siempre nos enseña algo”, señaló Moreno Guillén, y acentuó que este programa “cumple con el objetivo de escuchar, porque la justicia es que sean escuchados, tomados en cuenta, y más que buscar castigos, es buscar resarcir el daño, llegar a los acuerdos que permitan vivir en armonía entre todos y todas y la madre tierra”.

En su intervención, la magistrada presidenta de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Roselia Bustillo Marín, celebró esta iniciativa del magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, acercándose a todos los pueblos, llevando el mensaje de que la justicia es la paz, pero sobre todo que la justicia es humanismo.

Buscan instituciones sólidas

De igual manera, la recién nombrada consejera de la Judicatura, María Magdalena Vila Domínguez, enfatizó la importancia de contar con instituciones más sólidas, que cada vez que se violente el Estado de derecho, existan instancias, existan jueces municipales y toda una maquinaria judicial que pueda impartir justicia, evitando la impunidad.

Por su parte, el presidente municipal César Gómez López ofreció una bienvenida a las y los participantes, destacando que ahora la aplicación de la justicia es por igual, sin discriminación, y ya no es solo para quien pueda pagarla; así mismo, el juez municipal de Oxchuc, Manuel Gómez Santiz, expresó que este encuentro celebra el bienestar común, reflejando el respeto, la honestidad y el vivir en tranquilidad.

De igual manera, la representante de las mujeres en el municipio, Leticia Gómez Santiz, subrayó que antes las mujeres indígenas eran doblemente discriminadas, pero gracias al impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del gobernador Eduardo Ramírez y del magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, ahora las mujeres cuentan con más participación en la sociedad y en la toma de decisiones.

En este encuentro, participaron del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (Teech): la magistrada y el magistrado, Celia Sofía de Jesús Ruíz Olvera y Moisés Abrahan Espinosa Mota; la consejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Helena Margarita Jiménez Martínez; la presidenta del DIF municipal, Lucía Sánchez Gómez; representantes de más de 180 barrios y comunidades; juezas y jueces municipales de Huixtán, Aldama, Altamirano, Tenejapa, Chamula y San Juan Cancuc, así como servidoras y servidores jurisdiccionales de esta casa de la justicia.