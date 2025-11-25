En Pijijiapan quieren un centro de entretenimiento

Familias de la ciudad de Pijijiapan solicitaron a los empresarios a que instalen un cinema con el propósito de que exista un centro de diversión y entretenimiento, donde todos puedan llegar a ver una película.

Rogelio Lorenzana del Porte, expresó que el municipio nunca ha tenido una sala de cine, por lo que es una necesidad para las familias, ya que este sería un espacio de esparcimiento donde las familias, niños y jóvenes podrían ir a ver la película de su preferencia.

Señalaron que Pijijiapan merece tener un cinema porque tan solo la cabecera municipal cuenta con más de cincuenta mil habitantes. Hasta el momento este ha sido el sueño de muchos colonos.

Finalmente, las familias de la cabecera municipal pidieron a los empresarios a que inviertan en este centro de diversión. Hasta el momento solo Tonalá cuenta con una plaza similar.