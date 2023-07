En política nadie está muerto: PAN

A pesar de que en Chiapas el Partido Acción Nacional (PAN) no ha obtenido resultados favorables en los últimos procesos electorales, el presidente estatal del blanquiazul, Carlos Alberto Palomeque Archila, consideró que en la política nadie está muerto “y el que me diga que sí, está equivocado”, debido a que todo es circunstancial.

Comparó que muchas de las situaciones que ocurren en la parte política se parecen a unas fichas de dominó que hay que mover, y si las cosas no salen, se tiene que hacer un juego nuevo. De hecho, recordó que hace algunos años en la entidad todos querían estar en el Verde y ahora se quieren ir al color guinda.

“Aquí cambian de colores, sabores y contextos; no se aguantan, no se quedan. PAN sigue vivo”, complementó. Posterior a la asamblea informativa que llevaron a cabo en Tuxtla Gutiérrez, donde explicaron el proceso nacional que se sigue para elegir a la persona que encabezará los trabajos del Frente Amplio por México (FAM), dijo que se trató de un evento importante que implicará la reunión de 150 mil firmas por parte de los aspirantes. Iniciarán a partir de este miércoles.

Son 13 personas que irán en busca de la militancia de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), pero también de la sociedad civil. Esto incluirá foros para el mes de agosto.

Quienes consigan más simpatías y crecimiento pasarán a la segunda etapa. El siguiente filtro reducirá a tres el número de aspirantes. El 3 de septiembre se conocerá el resultado final sobre quién dirigirá los trabajos rumbo a la contienda del 2024.

Al cuestionarle parte de las peticiones que han hecho los otros aspirantes para que la oposición interesada pida licencia al cargo y no goce de privilegios, Palomeque Archila respondió que eso no viene como requisito en el proceso interno del Frente Amplio por México. En su opinión, esa acción no influye y no marca diferencia en nada.