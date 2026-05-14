En preparatoria cobrarán por dar certificados

Un cobro de 650 pesos para la entrega de la documentación de los alumnos que egresarán es lo pretenden realizar los directivos de la Escuela Preparatoria Número 2, Eduardo J. Albores en Tapachula.

La situación generó inconformidad entre los padres de familia, quienes realizaron un plantón a la entrada de la institución para exigir explicaciones sobre ese cobro que consideran irregular, ya que no han recibido información de parte de los directivos sino únicamente de los propios estudiantes.

Cobro irregular

Los alumnos indicaron que la cuota supuestamente sería para que puedan entregarles sus certificados y documentos de graduación, mismo que incluiría fotografías, un folder personalizado y un llavero.

Los padres de familia exigieron a la directora de la institución, Laura Magnolia Betanzos Cruz, que convoque a una sesión de padres de familia para que explique en qué consiste el pago que tendrán que hacer y el uso que le darán a los recursos, ya que sus hijos van de salida de la escuela y lo que quieren, es contar con dinero para los trámites de la universidad.

Comunidad afectada

Son más de 360 alumnos que egresarán en este ciclo escolar, por lo que la recaudación sería superior a los 200 mil pesos.

Por ello solicitaron la intervención de la Secretaría de Educación del Estado, ya que no pueden retener los documentos de los estudiantes.