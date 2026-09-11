En proceso la evaluación del Musac: Coneculta

Pese a que la directora del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), Angélica Altuzar Constantino, ha indicado que en el portal de transparencia se puede consultar el destino de los recursos obtenidos por la venta en los pasillos del Museo de San Cristóbal (Musac), la dependencia, en solicitudes de información, niega que se recaude algún monto por concepto de uso de espacio.

Cuestionada sobre una posible contradicción con sus declaraciones en una entrevista para Cuarto Poder, Altuzar indicó que la información se dará a conocer una vez que se terminen los trabajos de evaluación. Agregó que no le es posible dar una fecha exacta dado que en el proceso intervienen distintas instituciones como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Chiapas.

Asimismo, la funcionaria dijo no tener conocimiento sobre las recientes denuncias difundidas sobre cómo la directora del Musac, Blanca Ricci, habría cobrado la renta del pasado fin de semana.

Sin embargo, la venta no se habría realizado por los eventos relacionados con el Día Internacional de la Alfabetización. Según la información trascendida, el dinero dado por los vendedores no se les habría reincorporado.

Altuzar indicó que, de recibir la denuncia directamente, la atendería. “Es nuestro deber y obligación responder a todos los cuestionamientos o solicitudes que vienen de la ciudadanía”. Además de referir a las plataformas oficiales, señaló que en Coneculta pueden recibir cualquier oficio o documento al respecto.

Recuperación de lenguas

Sobre la recuperación de lenguas originarias, un tema abordado durante las mesas del Día Internacional de la Alfabetización, la funcionaria informó que en las distintas Casas de la Cultura se han empezado a impartir cursos de lenguas originarias.

También subrayó que el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali) realizará una investigación en la frontera con Guatemala, donde conviven dos lenguas.

Mencionó que distintas dependencias de salud y seguridad estatales han solicitado apoyo para la traducción de información. “Vamos paso a paso, porque las necesidades son muchas y son muy amplias”, indicó Altuzar.