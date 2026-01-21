En protesta por basurero bloquean libramiento Sur

Habitantes de al menos cuatro comunidades del municipio de Tuxtla Chico protestaron por la instalación de un basurero a cielo abierto en un predio sobre el libramiento Sur Oriente, por lo que bloquearon el mismo y tras varias horas, las autoridades se comprometieron a levantar la basura ya depositada.

Desde hace varios días, un terreno privado era utilizado de manera irregular como depósito de residuos sólidos, lo que provocó contaminación ambiental, malos olores y presencia de fauna nociva en las comunidades Omoa, Sacrificio, Los Naranjos y otras más en el municipio.

Solicitaron la intervención de las autoridades, pero al no haber respuesta bloquearon el libramiento Sur, en el punto de entrada al terreno donde estaban tirando basura.

Por ese motivo acudieron funcionarios a dialogar con los inconformes y acordaron el inmediato retiro de los desechos con maquinaria pesada y volteos, para ser trasladados al basurero intermunicipal de Tapachula, en donde se presenta un incendio y se sigue trabajando en su control.

Tras iniciar las acciones de limpieza, los manifestantes levantaron el bloqueo permitiendo la circulación vehicular, ya que se afectaba el tránsito hacia la frontera con Guatemala y al centro del país del transporte con mercancías de importación y exportación.

Los manifestantes pidieron que no se utilicen terrenos privados como basureros clandestinos, por el riesgo ambiental y sanitario que representan.