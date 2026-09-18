En pugna propiedades del extinto fundador del PAN

A los procedimientos legales se suma la denuncia pública por los bienes que dejó uno de los fundadores del Partido Acción Nacional (PAN) en Tapachula, el comerciante Prisciliano López, quien fundó un taller eléctrico automotriz frente a las instalaciones de la Unach, entre estos una icónica propiedad construida con un estilo arquitectónico similar a un castillo y otras propiedades más.

La pugna familiar señala directamente a Elsa López López, exdiputada local plurinominal del PAN en la época de Felipe Calderón, de quien -según los denunciantes- cuenta con relaciones políticas e influencias, por lo que pretende quedarse también con la parte que le corresponde a uno de sus hermanos.

Denuncia

Los familiares la señalan de sustraer a Jorge Alberto López López de su seno familiar e impedir el contacto con su esposa e hijos. Indican que se trata de una persona con discapacidad visual y con un padecimiento que requiere tratamiento de diálisis constante, además acusan que lo hizo con la presunta finalidad de obligarlo a cederle su parte de la herencia familiar.

De acuerdo con la denuncia hecha ante medios de comunicación, Jorge Alberto fue sacado de su domicilio bajo el argumento de sufrir maltrato familiar, versión que sus hermanos e hijos rechazan categóricamente y califican como una mentira para justificar la retención.

Los denunciantes aseguran que desde entonces la exlegisladora lo mantiene incomunicado y no permite que su esposa ni sus hijos puedan verlo, cuidarlo o continuar con su tratamiento médico, lo que, afirman, pone en riesgo su vida.

Uso de influencias

Además sostienen que la exdiputada estaría haciendo uso de influencias en diferentes corporaciones para mantenerse en posesión de su hermano y presionar la cesión de derechos hereditarios, violando los derechos de su propia familia.

Ante esta situación, hacen un llamado a la Fiscalía General del Estado, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y al DIF Chiapas para que intervengan, verifiquen el estado de salud de Jorge Alberto López López y se garantice su derecho a estar con su familia directa y recibir ate