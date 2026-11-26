Con la presencia de productores, comercializadores e industriales, así como de instituciones, este miércoles inició en Tapachula el encuentro internacional Chiapas Coffee Showcase, mediante el cual se busca encontrar nuevos mercados para el aromático chiapaneco.

El evento contempla la participación de compradores e industriales internacionales de países como España, Francia, Austria, Estados Unidos, Alemania y Costa Rica, así como productores locales, quienes han concretado más de 120 encuentros de negocios en forma directa.

Una ventana para cerrar convenios

El secretario de Economía y del Trabajo del Estado, Luis Pedrero González, afirmó que esta es una oportunidad para los cafeticultores chiapanecos al estar presentes 15 empresas seleccionadas con las que pueden hacer acuerdos para la comercialización.

“Lo que queremos es que se entienda la historia no contada del café de Chiapas y los productores tengan un acercamiento directo con los compradores internacionales que están aquí para hacer negocio”, precisó.

Por su parte, el alcalde Yamil Melgar Bravo dijo que este evento coloca en el centro de atención internacional a uno de los productos más representativos de la identidad y economía chiapaneca, ya que a este cultivo se dedican más de 72 mil familias de 88 municipios, en donde se siembran más de 231 mil hectáreas que permite que Chiapas sea el principal productor nacional.

Factores

Agradeció al Gobierno del Estado y al Clúster Agroindustrial de Chiapas que hayan tomado a Tapachula como sede del encuentro, estableciendo que “el Soconusco tiene un lugar muy especial al contar con condiciones naturales privilegiadas, tierras fértiles, clima y altitudes que favorecen la producción de cafés de gran calidad”.

Asimismo, reconoció la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, que a través del programa Café con Humanismo coloca al sector cafetalero entre sus prioridades, ya que no solo se impulsa al cultivo sino que se respaldan a las familias que viven del campo a mejorar su calidad de vida y bienestar.

Peter Dietter Aggeler, coordinador operativo del Chiapas Coffee Showcase y fundador del Clúster Agroindustrial de Chiapas, precisó que buscan facilitar los encuentros directos entre quienes producen el aromático, quienes lo comercializan y los que lo procesan para llevarlo al mundo, con lo que se abren las posibilidades a de ampliar los mercados al café chiapaneco.