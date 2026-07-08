En reunión se abordan temas de seguridad

El fiscal regional Fronterizo-Costa con sede en Tapachula, Ernesto López Hernández, sostuvo un encuentro con miembros del consejo directivo del Frente de Defensa del Transporte Estatal y Federal de la Costa, Frontera y Sierra, conformado por organizaciones de las distintas modalidades del transporte público en estas regiones, donde se abordaron temas en materia de seguridad, cumplimiento de la ley, contribuir al esfuerzo de las instituciones de justicia y abonar a la paz.

Estuvieron presentes por parte del sector transportista, líderes de organizaciones de taxis y colectivos locales y foráneos, quienes abordaron la seguridad, la implementación de operativos, el alcoholímetro y las correspondientes sanciones a conductores que infrinjan la ley.

El fiscal López Hernández expuso que asumió con responsabilidad la encomienda asignada por el Gobierno de Chiapas y para ello despliega esfuerzos para que los elementos desarrollen sus actividades con profesionalismo, objetividad, transparencia y actuar con los lineamientos como lo ha dictado el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar con Cero Impunidad y Cero Corrupción.

A su vez, los directivos del Frente de Defensa del Transporte Estatal y Federal refrendaron el compromiso con la sociedad y la Fiscalía General del Estado (FGE) para colaborar con la institución y sumarse a los distintos programas que se desarrollen en materia de seguridad.