En riesgo al popoyote por especies invasoras

La contaminación generada por el acelerado crecimiento urbano y la depredación de al menos cinco especies exóticas, han puesto en riesgo crítico de extinción al popoyote (Tlaloc hildebrandi), pez micro endémico de la región de Los Altos de Chiapas, reveló la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Este organismo, junto con el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) reforzaron el monitoreo biológico en el Área de Protección de Flora y Fauna en Humedales de Montaña La Kisst y María Eugenia.

Durante los recorridos de muestreo, realizados en horarios diurnos y nocturnos por especialistas y brigadistas del Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias (Prorest), se ha documentado la presencia de especies invasoras como el cangrejo rojo americano, la rana toro, la lobina negra, la carpa común y el guatopote manchado, que compiten por el mismo alimento que el popoyote e incluso devoran a los peces nativos y sus huevos.

Para la captura, identificación y evaluación biométrica de la fauna, los equipos utilizan sistemas de electropesca, trampas de captura y redes de enmalle.

La labor conjunta entre la Conanp, el equipo de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) Unidad San Cristóbal, comandado por Alfonso Ángel González Díaz, y las brigadas de Prorest, buscan generar datos clave para la toma de decisiones y diseñar estrategias de manejo que frenen la pérdida definitiva de esta especie con alto valor de conservación.

Amenaza

El popoyote, conocido también como escamudo de San Cristóbal, es un pez de agua dulce considerado uno de los vertebrados más amenazados de México.

Su distribución es extremadamente restringida; se encuentra únicamente en la cuenca del valle de San Cristóbal de Las Casas y algunos municipios aledaños.

La especie está catalogada en peligro de extinción tanto por la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, como por la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).