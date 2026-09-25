En riesgo el presupuesto para autismo en 2027

Agrupaciones vinculadas al autismo en todo Chiapas señalaron que el Comité para la Implementación de la Reforma a la Ley Estatal de Autismo tiene parado prácticamente un año, con lo cual las políticas en materia están parcialmente suspendidas.

No obstante, señalaron tener confianza en la próxima reinstalación de los trabajos que, además de ser un acto ordenado constitucionalmente, permitirá etiquetar programas para autismo en el Paquete Presupuestal 2027.

Confianza

Los representantes de agrupaciones de todo Chiapas coincidieron en señalar tener confianza en la señora Sofía Espinoza, esposa del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, una comprometida con el tema, así como con el secretario de Salud (SSA) en Chiapas, Luis Ignacio Avendaño.

Relevo en Salud

Explicaron que desde inicio del año 2026 se realizó una sesión donde, por acuerdo de representantes de todas las dependencias y secretarías de Chiapas, se acordó solicitar que en el Presupuesto Estatal 2027 se etiqueten recursos para tener fuente de financiamiento a programas en beneficio de la comunidad con autismo, que según información del gobernador Eduardo Ramírez, supera los 75 mil casos.

Y es que en la actualidad no existen recursos etiquetados para autismo, con lo que las acciones son consideradas extraordinarias y están parcialmente suspendidas.

Recordar que, en el contexto del relevo del titular de la SSA, los trabajos fueron suspendidos y fue hasta fechas recientes que se llamó a la reinstalación del Comité con la urgencia de presentar a los miembros a firmar la petición afianzada para que del presupuesto regular de las dependencias se asigne una fracción para Autismo.

Es decir, la propuesta es que del presupuesto ordinario que será asignado para todas las dependencias, una fracción determinada por las propias dependencias debería ser asignada para atender a la comunidad con autismo.

Esto permitirá que áreas como Educación, Salud, Seguridad, Empleo, Deporte, entre otras muchas, puedan activar programas en beneficio de las personas con autismo.

No obstante, la reunión pautada para el día viernes 25 de septiembre fue suspendida. Esto ha generado conmoción en representantes de la comunidad de todo Chiapas, dado la cercanía del cierre de año y la proximidad de la propuesta del Paquete Presupuestal 2027.