En riesgo fauna silvestre por barrenador

La plaga del gusano barrenador del ganado, que aún persiste en la región, representa un grave riesgo para la fauna silvestre en la Costa-Soconusco, considerada por ambientalistas y médicos veterinarios como la más desprotegida ante este problema sanitario, debido a la alta incidencia en hatos ganaderos, mascotas y humanos, señaló Norma Liliana Gómez García, subdirectora de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada.

Indicó que esta reserva natural alberga una amplia biodiversidad con más de 665 especies de animales vertebrados, entre ellas, alrededor de 300 especies de aves, 73 de mamíferos, 45 de reptiles y 13 de anfibios, las cuales podrían verse afectadas por esta plaga.

Implementación

Explicó que, la fauna silvestre de la región no está siendo monitoreada por ninguna dependencia, situación que genera preocupación, ya que hasta el momento no existe ningún reporte oficial. Por ello, dijo, se ha emprendido una campaña de difusión para que la población reporte si encuentra algún animal infestado.

Señaló que la Reserva La Encrucijada abarca más de 144 mil hectáreas distribuidas en siete municipios: Mazatán, Huixtla, Villa Comaltitlán, Acapetahua, Mapastepec, Pijijiapan y Tonalá, y es hogar de una gran variedad de especies, incluyendo felinos y aves. Sin embargo, advirtió que la falta de monitoreo y atención puede hacer que la fauna silvestre sea más vulnerable a esta plaga.

Puntualizó que hasta el momento no se tiene conocimiento de casos de gusano barrenador en fauna silvestre; no obstante, el riesgo es latente ante la alta incidencia en la zona, además de que muchos de estos animales conviven en áreas con presencia humana.

Trabajo colectivo

“Los animales silvestres suelen pelear entre ellos y pueden generar heridas que se convierten en un foco de infección para el gusano barrenador; por eso estamos trabajando para que, si alguien detecta algún caso, lo reporte de inmediato y podamos atenderlo lo antes posible”, abundó.

La subdirectora de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada hizo un llamado a la población a sumarse a la campaña de difusión y reporte de casos, con el fin de proteger a la fauna silvestre de la región. “Queremos ser preventivos para que este tipo de fauna, tan importante para la región, pueda ser atendida lo antes posible”, concluyó.