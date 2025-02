En riesgo la salud de los colonos de Atenas II

Habitantes del fraccionamiento Atenas II de Tuxtla Gutierrez, denuncian que las calles de su colonia están en muy mal estado, lo que provoca que se levante una intensa polvareda todos los días que ya ha causado afectaciones a su salud.

Comentaron ante los medios que cada vez que un vehículo circula por dicho fraccionamiento, levanta el polvo o produce salpicaduras de las aguas negras que están encharcadas en las calles.

Uriel Coutiño, uno de los vecinos denunciantes, hizo énfasis en que más que los problemas materiales que puedan ocasionar a los vehículos por el pésimo estado de las calles, a él le preocupa la salud de su familia debido a que día a día tienen que lidiar con el polvo.

“Ya hay problemas de salud por el polvo, la casa se limpia del diario, pero más de medio día no pueden estar limpias por el polvo, hay alergias por el polvo, hay adultos mayores que ya por la edad no pueden estar inhalando polvo, no se puede salir a la calle”, expuso.

Asimismo, agregó que su hijo menor se ha enfermado por esta problemática, al igual que su esposa, quien padece diversas alergias por la situación, la cual señalan como un grave riesgo sanitario pues también hay encharcamientos de aguas negras, lo que se vuelve otro foco de infección.

“Ahorita no se pueden mantener las ventanas abiertas porque se llena de polvo, más ahorita como está el clima y con el aire se pone feo” aseveró.

Llamado

Por todo lo anterior, los vecinos del fraccionamiento Atenas II demandan a las autoridades capitalinas que no los dejen en el olvido y que atiendan esta añeja demanda.

En ese sentido, Luis Enrique Gómez Trujillo, presidente del Comité de Participación Ciudadana de Atenas II, dijo que a pesar de que el fraccionamiento ha solicitado en múltiples ocasiones que se arreglen las calles, no han tenido respuesta a sus peticiones.

“Hemos solicitado en múltiples ocasiones que se arreglen las calles, nuestro fraccionamiento es pequeño, son nueve calles, de las cuales ocho están completamente dañadas”, recalcó para finalizar.