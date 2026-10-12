En riesgo patrimonio histórico de San Cristóbal

El arquitecto Jorge Alberto Ruiz Cacho dio a conocer que la cuatricentenaria San Cristóbal de Las Casas conserva entre sus muros la memoria de generaciones, la riqueza de su arquitectura y la identidad histórica de Chiapas, pero le “falta mantenimiento, vigilancia y acciones oportunas de conservación”.

El también exdirector del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en esta región denunció que “el deterioro visible de sus inmuebles históricos nos obliga a levantar la voz ante la falta de mantenimiento, vigilancia y acciones oportunas de conservación”.

Señala que el INAH, como institución responsable de la protección del patrimonio histórico, dentro de sus atribuciones legales, debe fortalecer su presencia, supervisión y coordinación con las autoridades correspondientes.

Porque, la “protección de nuestros monumentos no puede quedarse en un decreto, debe traducirse en acciones concretas, permanentes y verificables”.

Preservando la historia

Precisa que no podemos permitir que el abandono, la humedad, las filtraciones y el deterioro estructural borren las huellas de nuestra historia.

“Conservar San Cristóbal de Las Casas no es solamente preservar edificios antiguos; es defender nuestra identidad, nuestra memoria colectiva y la herencia cultural que tenemos la obligación de entregar a las futuras generaciones”, agregó.

“Una ciudad con historia merece autoridades comprometidas con su conservación. San Cristóbal de Las Casas merece respeto, atención y protección para su patrimonio histórico”.